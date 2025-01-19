رئيس الجمهورية يواصل استقبال رؤساء الأحزاب

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، والوفد المرافق له.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، ومستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد.

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل، في وقت سابق من اليوم، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن استقبل الأمين العام للأرندي، مصطفى ياحي، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، وتم التطرق في كل مرة لعدة ملفات من بينها قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمستجدات الوطنية والدولية.