رئيس بنما يرد على تهديدات ترامب

رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم الإثنين، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب التنصيب تعهد فيها باستعادة قناة بنما.

وقال مولينو، في منشور على منصة "إكس"، إن "القناة بنمية وستبقى كذلك".

وأضاف أن بلاده أدارت هذا الممر البحري الحيوي من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك الولايات المتحدة.

كما قال الرئيس البنمي إن بلاده ستظل تدير القناة بحيادية دائمة.

وكان ترامب قد أكد خلال خطاب التنصيب أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما، مشددا على أن "الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل".

وتابع ترامب: "تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية من خلال هذه الهدية" التي "ما كان يجب تقديمها أبدا. لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما".

وأضاف الرئيس الأمريكي: " السفن الأمريكية تخضع لضرائب مرتفعة على نحو خطير ولا تتلقى معاملة عادلة، بما في ذلك البحرية الأمريكية".

وشدّد على أن الصين سيطرت على هذا الممر المائي الحيوي، موضحا: "لم نعطها (القناة) للصين بل أعطيانها لبنما. وسنستعيدها". ولم يستبعد ترامب في السابق استخدام القوة ضد بنما.

وقبيل عودته إلى السلطة، قال ترامب مرارا إنه يريد استعادة قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في العام 1914.

وانتقد الصفقة التي أبرمها الرئيس آنذاك جيمي كارتر في العام 1977، والتي أسفرت عن نقل السيطرة على القناة إلى بنما في العام 1999.