هذه توقعات الطقس لنهار اليوم

أفادت توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل، اليوم الثلاثاء، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، بالمناطق الشمالية.

وحسب تقديرات ذات المصالح، ستشهد الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تشكل الجليد خلال الصبيحة.

وبالمناطق الجنوبية، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال بولاية إن قزام في أقصى الجنوب الجزائري.

وبخصوص درجات الحرارة، فقدرت ذات المصالح، أن تتراوح بين 16 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و21 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 16 و30 درجة.