منصوري بجوهانسبرغ لتحضير هذه القمة

حلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، اليوم الثلاثاء، بعاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ، لترؤس أشغال الاجتماع التاسع للجنة توجيه ومتابعة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان، أن "هذا الاجتماع يأتي لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بتعزيز الحوكمة في إفريقيا، بما في ذلك خطة العمل الإستراتيجية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (2025-2028)، تحقيق الاستدامة المالية، ودعم كفاءة المؤسسات والحوكمة في القارة".

وأضاف البيان، أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير للقمة الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء الدول والحكومات للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، المزمع عقدها تحت الرئاسة الدورية للجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ المساءلة وضمان تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وخطة التنفيذ العشرية الثانية لها".



