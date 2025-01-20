وفاة أحد أبطال معركة إيسين

توفي المجاهد عثمان دمارجي، أحد أبطال معركة إيسين بالحدود الجزائرية - الليبية، وعضو فرقة الضفادع البشرية المكلفة بالعمليات البحرية، إبان الثورة التحريرية، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، التلفزيون العمومي.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أسدى صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام بدرجة "عهيد" للمجاهدين عبد الله دباغ وعثمان دمارجي، آخر أعضاء فرقة الضفادع البشرية، التي شكلت نقلة نوعية في مرحلة الكفاح المسلح إبان الثورة التحريرية.

وشهدت معركة إيسين كمينا ناجحا أدى إلى تعطيل الشاحنات وخروج أفراد قوات الاحتلال الفرنسي للانتقام، كما تم إسقاط طائرة من بين اثنتين انطلقتا من جانت لقنبلة المنطقة، وأيضا محاولة المجاهدين تفجير مخازن المستعمر بمطار جانت.