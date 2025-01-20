600 نقطة بيع مباشرة لهذه المواد في رمضان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، عن اعتزام دائرته فتح نقاط بيع مباشرة للبقول الجافة، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال شرفة، خلال إشرافه، رفقة وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا للشهر الفضيل، إن مخزون البقول الجافة المتوفر لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، سيضمن تموين السوق بشكل منتظم ودائم خلال شهر رمضان المقبل، فيما يتم التحضير لفتح 600 نقطة بيع مباشرة للبقول الجافة تابعة للديوان عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الوزير أن التخطيط الاستباقي للمناسبة الهامة، قد شمل متابعة عمليات الإنتاج والتوزيع والتخزين، وكذا منح رخص الاستيراد للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تدعيم السوق، فيما أكد أن المخزون المتوفر من الحبوب يضمن تغطية الاحتياجات، ويسمح كذلك بتزويد مصانع السميد والمطاحن بصفة منتظمة.

وبخصوص المطاحن الخاصة، قال شرفة إنه تم رفع حصصها من القمح بنسبة 20% لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.