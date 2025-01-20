الفريق أول شنڤريحة يستقبل رئيس قوات الدفاع الأوغندية

استقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، رئيس قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، الفريق أول موهوزي كاينيروغابا، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني: "الطرفان استعرضا فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما وكذا القارة الإفريقية، على وجه الخصوص. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وأكد الفريق أول السعيد شنڤريحة، حسب البيان: "استعداد الجيش الوطني الشعبي التام وجاهزيته الكاملة للمضي قدما في تطوير التعاون العسكري، تجسيدا للرؤى الاستراتيجية لقائدي البلدين".

من جهته، أشاد الفريق أول موهوزي كاينيروغابا "بالإرادة القوية لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية".



