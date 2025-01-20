قائد قوات الاحتلال الصهيوني يستقيل

قدم رئيس أركان قوات الاحتلال الصهيوني، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه.

الاستقالة، التي جاءت 48 ساعة فقط بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، تكون فعلية بداية من 6 مارس المقبل، حسب ما نقلته هيئة البث الصهيونية.

وقال هاليفي في رسالته إن "الجيش فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023".

وحسب هاليفي، فإن الاحتلال "خاض حربا على مدى شهور طويلة، وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط".

واعترف في رسالة الاستقالة: "تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح، والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم".

وارتكب الجنود الصهاينة، خلال هذا العدوان، جرائم فظيعة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر بالقبض على كل من رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.