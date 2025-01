Démission du chef d'état-major de l'occupation sioniste

Le chef d'état-major des forces d'occupation sionistes, Herzi Halevi, a présenté sa démission aujourd'hui, mardi.

La démission, qui intervient seulement 48 heures après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, prendra effet à partir du 6 mars prochain, selon ce qu'a rapporté la chaîne de diffusion israélienne.

Dans sa lettre, Halevi a déclaré que "l'armée a échoué dans sa mission de défense d'Israël le 7 octobre 2023".

Selon Halevi, l'occupation "a mené une guerre pendant de longs mois, sur sept fronts, et a réalisé des réalisations qui ont changé le visage du Moyen-Orient".

Il a reconnu dans sa lettre de démission : "Nous avons subi de lourdes pertes en vies humaines, et la guerre a laissé des blessures et des cicatrices chez de nombreux soldats et leurs familles".

Au cours de cette agression, les soldats sionistes ont commis des crimes atroces contre les civils désarmés dans la bande de Gaza, ce qui a conduit la Cour pénale internationale à émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre de l'occupation, Benjamin Netanyahu, et l'ex-ministre de la Défense, Yoav Galant.