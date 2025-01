Projet d’une entreprise algérienne pour la gestion des stades

Le ministre des Sports, Walid Sadi, envisage de mettre en œuvre un nouveau projet concernant la gestion des stades en Algérie. Le projet prévoit la création prochaine d’une nouvelle entreprise appelée "L'Algérienne de Gestion des Stades", qui prendra en charge tous les nouveaux grands stades, y compris ceux qui seront construits à l’avenir, à l’instar du stade de Béchar.

Le stade olympique du 5 Juillet 1962 sera également placé sous la gestion de cette entreprise, qui bénéficiera d’un statut juridique particulier et d’un budget propre, afin d’assurer un meilleur accompagnement et une gestion efficace des infrastructures, à l’instar de nombreux pays.

L’initiative du ministre Sadi s’inscrit dans le cadre du maintien des stades algériens aux normes internationales et de la résolution des problèmes persistants depuis des années, liés à la détérioration des installations et des pelouses en raison du manque de moyens et de l'absence d'une entreprise dotée d'un statut juridique particulier et d’un budget spécifique pour assurer un suivi régulier.

Bien que la construction de nouveaux stades et la rénovation des infrastructures existantes s'inscrivent dans la politique de développement du football par l'État, la nouvelle approche vise à en faire des installations génératrices de revenus. L’entreprise pourra exploiter toutes les infrastructures des stades, y compris les salles et les hôtels, afin de générer des profits grâce à la location.

Il est à noter que le stade Ali Amar, dit Ali La Pointe, appartenant au club du Mouloudia d'Alger, ne relèvera pas de la gestion de "L'Algérienne de Gestion des Stades". Ce stade sera géré par Sonatrach, qui détient la majorité des actions du club, à travers une filiale spécialement créée pour gérer cette infrastructure.