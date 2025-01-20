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رياضة

"الكناري" يوقف سلسلة انتصارات شباب بلوزداد(فيديو)

21 جانفي 2025 ()
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فرضت شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، التعادل على شباب بلوزداد بنتيجة 1-1 في مقابلة احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح محيوص باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 70 مستغلا كرة مرتدة من الحارس، قبل أن يعدل الشاب مالكي النتيجة في الدقيقة الـ 86 بعد تمريرة متقنة من زميله حميدي، علما أن مهاجم الشباب بلخير ضيع ركلة جزاء في الدقيقة الـ 64.

ويعتبر هذا التعثر الأول لأشبال المدرب عمراني في البطولة بعد خمسة انتصارات متتالية، حيث أصبح شباب بلوزداد في المرتبة الخامسة برصيد 20 نقطة ناقص 3 مقابلات، فيما يحافظ "الكناري" على الصدارة برصيد 25 نقطة في انتظار استكمال بقية مقابلات تسوية الرزنامة التي قد تسفر عن تغييرات كبيرة في المقدمة.

 

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