Le président Tebboune présente ses condoléances à Erdogan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, mardi, ses sincères condoléances à son frère le président turc, Recep Tayyip Erdogan, suite à l'incendie survenu dans une station de ski dans la province de Bolu ayant fait plusieurs morts et blessés.

"Suite à l'incendie qui s'est déclaré, le 21 janvier 2025, dans une station de ski dans la province de Bolu, dans le nord-ouest de la Turquie, faisant plusieurs morts et blessés, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adresse à son frère le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple turc frère, ses sincères condoléances, et assure les familles des victimes de sa compassion et de sa solidarité, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder aux défunts Sa sainte miséricorde et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le message de condoléances.