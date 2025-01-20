وزير الصحة في جمهورية السيشل

وصل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة فيكتوريا، عاصمة جمهورية السيشل، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب بيان وزارة الصحة.

وأفاد البيان بأنه على "هامش زيارته إلى جمهورية السيشل، التقى سايحي بوزير خارجية جمهورية السيشل، السيد سيلفستر راديغوند.

وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. فقد ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات السياحة، التكوين المهني والتعليم العالي، الصناعة، والزراعة، مؤكدين على أهمية هذه القطاعات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الفائدة المشتركة لشعبي البلدين". كما تم التطرق إلى "تعزيز العلاقات الثنائية في ظل مواقف البلدين المشتركة على الصعيدين الإفريقي والدولي".

وحسب البيان ذاته، فقد أكد عبد الحق سايحي، خلال اللقاء الذي حضره سعادة سفير الجزائر، المكلف بتمثيلها لدى جمهورية السيشل، انطلاقا من مدغشقر، على "أهمية العمل على تطوير العلاقات الثنائية، بما ينسجم مع تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما".

من جهته، عبر سيلفستر راديغوند عن تقديره الكبير لهذه الزيارة، مؤكدا أن "السيشل تثمّن العلاقات المتميزة مع الجزائر، وتدعم أي مبادرة من شأنها تحقيق التنمية المشتركة".