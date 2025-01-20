مقتل مسؤول في "حزب الله" في كمين بلبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل المسؤول في "حزب الله" اللبناني، محمد حمادة، إثر تعرضه، مساء الثلاثاء، لكمين مسلح في البقاع الغربي.

وقالت ذات الوكالة إن "مسلحين كانوا يستقلون سيارتين، أطلقوا النار على مسؤول قطاع حزب الله، في البقاع الغربي، الشيخ محمد حمادة، أمام منزله في بلدة مشغرة، ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة".

وحسب ذات المصدر، "نقل المسؤول على الفور إلى أحد مستشفيات المنطقة، حيث علم أنه توفي، فيما بوشرت التحقيقات بالحادث وسط استنفار أمني". ولم تعرف دوافع هذه الحادثة، أكانت لأسباب شخصية أو غير ذلك.