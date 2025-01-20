تركيا: ارتفاع عدد ضحايا حريق منتجع التزلج

ارتفع عدد ضحايا الحريق، الذي اندلع في فندق بمنتجع للتزلج، يقع على قمة جبال كور أوغلو، شمال غربي تركيا، إلى 76 شخصا و51 جريحا، حسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الداخلية التركية هذا الأربعاء.

وصرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في فندق بمنتجع "كارتال كايا" للتزلج، قد ارتفع إلى 76 شخصا و51 مصابا".

ومن جهته، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحداد الوطني في البلاد ليوم واحد، اليوم الأربعاء، تكريما لضحايا الحريق.

للإشارة، فإن المنطقة تشهد ذروة موسم السياحة الشتوية، وكان في الفندق، المكون من 12 طابقا، 234 شخصا عند وقوع الحريق، الذي اندلع في الساعة الثالثة والنصف، فجر أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، فيما قالت وزارة الداخلية التركية، إنه، حسب التقييم الأولي، فإن الوفيات مواطنون أتراك.

وفي المقابل، قال وزير الداخلية التركي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن أنقرة اعتقلت تسعة أشخاص، من بينهم مالك الفندق الذي شب به الحريق في منتجع التزلج. وذكر الوزير أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي.