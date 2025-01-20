الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة جديدة للمخزن

أكد مفوض النقل المستدام والسياحة في الاتحاد الأوروبي، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، أن اتفاقية الطيران الأورو متوسطية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا تنطبق على الصحراء الغربية.

وجاء هذا التصريح ردًا على سؤال وجهته النائب الإيرلندية في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، بشأن شرعية تطبيق الاتفاقية على المناطق المتنازع عليها.

ويأتي هذا الجدل بعد إعلان شركة الطيران الإيرلندية "رايان إير"، في 14 نوفمبر 2024، عن خططها لبدء رحلات جوية إلى مدينة الداخلة المحتلة، الواقعة في الصحراء الغربية، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة، في ظل قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح تزيتزيكوستاس، في رده الذي يمثل موقف المفوضية الأوروبية، أنه "في 3 ديسمبر 2024، خلال اجتماع المنتدى الاستشاري بشأن السياسة الخارجية للطيران في الاتحاد الأوروبي، أبلغت المفوضية شركات الطيران الأوروبية أن اتفاقية الطيران الأورو متوسطية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الرحلات الجوية بين أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأراضي الصحراء الغربية".

وتستند هذه الإيضاحات إلى أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت، في قرارات سابقة، أن أي اتفاقيات مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية، إلا بموافقة صريحة من شعب الإقليم، باعتبارها منطقة متنازعا عليها وفقًا للقانون الدولي.

من جانبها، طالبت النائب لين بويلان بتوضيح أكبر حول كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع أي محاولات لتجاوز هذه الأحكام، مشيرة إلى أن تشغيل رحلات جوية إلى الداخلة، قد يثير قضايا قانونية وسياسية جديدة.

وأكدت أن احترام قرارات المحكمة والحفاظ على القانون الدولي، يجب أن يكون على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت، منذ عدة أشهر، حكما يقضي بأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب لا تنطبق على المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.