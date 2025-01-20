أكد الأمين العام لوزارة الخارجية، لوناس مڤرمان، اليوم الأربعاء، أن الجزائر لم تدخر أي جهد في تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحرير الرعية الإسباني جيلبرت نافارو.

وفي ندوة صحفية مشتركة نشطها مڤرمان رفقة سفير المملكة الإسبانية، بمقر الوزارة، عقب تسليم "نافارو" إلى السلطات الإسبانية، جدد إدانة الجزائر لكل "الممارسات العنيفة والجماعات الإرهابية في كل أصقاع العالم بكل أصنافها"، مؤكدا أن "تحرير الرهينة الإسباني جاء نتيجة جهود مكثفة لمختلف الأسلاك الأمنية مع شركاء أمنيين في المنطقة".

وأضاف لوناس مڤرمان، أن "منذ الوهلة الأولى لعملية الاختطاف، أسدت السلطات العليا للبلاد تعليمات للحرص على سلامة المختطف والبحث عن الرهينة". وأكد الأمين العام لوزارة الخارجية، على "ضرورة توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب وكل الأعمال التي تشكل رافدا لتمويله".

من جهته، أكد السفير الإسباني بالجزائر، فرناندو موران، أن "الجزائر تلعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب".

وقال السفير موران: "نود أن نعبر عن تهانينا بمناسبة النهاية السعيدة للحادث، الذي كان نافارو ضحية له"، مقدما، "جزيل الشكر للسلطات الجزائرية على مساهمتها الحاسمة وإجراءاتها وكل الخطوات التي اتخذتها لتحقيق هذه النهاية".

وأضاف: "هذا يبرز مرة أخرى أن الجزائر تلعب دورا بارزا بالنسبة لإسبانيا في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الجميع".