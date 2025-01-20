"بيبي" يتصدر المشهد

تصدر نادي ترجي مستغانم المشهد، خلال مرحلة التحويلات الشتوية الحالية، من بين كل أندية المحترف الأول، حيث يندفع رئيس الفريق الشاب، رجل الأعمال، بيبي تقي الدين، بقوة في هذا "المركاتو" من أجل إنقاذ فريقه من خطر السقوط الذي يتهدده، وهو الذي يحتل المركز الـ16 والأخير في الترتيب العام.

ولتحقيق هذا الهدف، استنجدت إدارة الترجي بالمدرب نذير لكناوي، الذي خاض تجارب مماثلة في "إنقاذ" الفرق، أبرزها ما حققه مع نادي بارادو، كما تم التعاقد مع عناصر مميزة، بداية بالمدافع الدولي السابق، جمال بن لعمري، والحارس وليد وابدي، قادما من فريق شبيبة الساورة، وأخيرا متوسط ميدان حوريا كوناكري والصفاقسي التونسي، سابقا، الغيني فودي كامارا (23 سنة). ومازالت الاتصالات قائمة لانتداب لاعبين، منهم مهاجم.

بالمقابل، أعلنت إدارة الترجي، في بيان رسمي اليوم، عن فسخ عقود 4 لاعبين دفعة واحدة، وهم الحارس محمد علاوشيش، المدافعان ياسين زغاد ومحمد بوحلفاية، وأخيرا المهاجم هاني ڤاسمي.

ويخوض فريق ترجي مستغانم، في الفترة ما بين 16 و25 جانفي، تربصا مغلقا بمدينة وهران، تحسبا لاستئناف المنافسة مع أول موعد رسمي، والتنقل إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، يوم 6 فيفري، برسم الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.