اعتقال مؤثر جزائري في فرنسا

تواصل فرنسا اعتقال مؤثرين جزائريين مقيمين في فرنسا، في إطار حملة بدأتها منذ أسابيع.

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، اعتقال المؤثر الجزائري رفيق مزيان، المعروف تحت اسم "دي جي رفيق" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان على لسان وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة له على منصة "إكس".

وكتب روتايو: "مؤثر جزائري آخر اسمه رفيق مزيان تم اعتقاله بعد دعوته لارتكاب أفعال تحرض على العنف على الأراضي الفرنسية على منصة تيكتوك".

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تم القبض على المؤثر رفيق مزيان، في الدائرة الثالثة عشرة بباريس، ليتم وضعه تحت النظر، وبعد اختبار حالته الصحية التي ظهرت "غير متوافقة" مع توقيف (المعني مصاب بقصور كلوي حاد)، تقرر استدعاؤه غدا الخميس، للاستماع إلى أقواله.

اعتقال المؤثر الجزائري لا يعد الأول من نوعه، فقد تم اتخاذ نفس الإجراء ضد مؤثرين آخرين، فرانكو -جزائريين، لأسباب تتعلق بتهم نشر الكراهية والتحريض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.

واشتدت الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعد رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر "دوالمان"، بسبب خروقات تخللت عملية الترحيل التي جرت منذ 15 يوما.