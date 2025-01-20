بسبب مؤثر جزائري.. القضاء الفرنسي يؤدب روتايو

تلقى وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، انتقادا لاذعا من مكتب المدعي العام في باريس، على خلفية نشره إعلانا "سابقا لأوانه"، حول اعتقال مؤثر جزائري معروف.

فبمجرد إعلان برونو روتايو خبر اعتقال "التيكتوكر" الجزائري، رفيق مزيان، المدعو "دي جي رفيق"، من قبل قوات الأمن، خرج مكتب المدعي العام في باريس لشجب تصريح وزير الداخلية، الذي قال إنه "سابق لأوانه".

وأكد مكتب المدعي العام، أنه في المرحلة الحالية "لا يوجد أي شيء ضد الشخص المعني بالتوقيف"، مذكرا بأن "السلطات القضائية وحدها مخولة بالتواصل بشأن ملف قضائي قيد التحقيق"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشف المكتب أنه أثناء تفتيش منزل المؤثر، هذا الصباح، حجزت قوات الأمن الفرنسية الأجهزة الإلكترونية وكمبيوتر المعني، للتحقق مما "إذا كانت العناصر المادية تؤهل لإثبات ارتكاب جريمة"، فيما أكد المدعي العام أن كل "مُحاكم لم يصدر حكم قضائي بشأنه فهو بريء".

وكان وزير الداخلية، برونو روتايو، قد نشر، صباح اليوم الأربعاء، تغريدة له على منصة "إكس"، قال فيها: "إن مؤثرا جزائريا آخر، اسمه رفيق مزيان، تم اعتقاله، بعد دعوته لارتكاب أفعال تحرض على العنف على الأراضي الفرنسية، على منصة تيكتوك".

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية، فإنه قد تقرّر إطلاق سراح المؤثر رفيق مزيان، نظرا "لعدم ملاءمة حالته الصحية مع إجراء التوقيف تحت النظر"، (المعني مصاب بقصور كلوي حاد)، على أن يتم استدعاؤه، غدا الخميس، للاستماع إلى أقواله.