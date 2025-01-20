مسلوق في طريق مفتوح

انعقدت بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الجمعية العامة العادية لرابطة كرة القدم المحترفة، والتي لم تدُم أكثر من نصف ساعة، صادق خلالها الأعضاء الحاضرون، بالإجماع، على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2024.

وتم على هامش هذه الجمعية العامة، تشكيل لجنة الانتخابات والطعون التي ستسهر على تنظيم الجمعية العامة الانتخابية، المقررة بتاريخ 5 فيفري المقبل.

لاحقا، أعلن رئيس اللجنة المسيرة المؤقتة لرابطة كرة القدم المحترفة، محمد أمين مسلوق، في لقاء صحفي قصير، عن عزمه الترشح للمنصب الذي أشرف عليه لفترة "مؤقتة"، منذ أكتوبر 2023، تاريخ سحب الثقة من سلفه عبد الكريم مدوار. وقال مسلوق إن قرار الترشح جاء بناء على رغبة رؤساء الأندية المحترفة في بقائه.

وفي ظل عدم تفعيل قانون منع ازدواجية المناصب، يتوجه مسلوق، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (يستبعد جدا أن يغادر قائمة وليد صادي خلال الانتخابات المقبلة لـ"الفاف")، ليكون مرشحا وحيدا خلال الانتخابات المقبلة، وهو ما لم يحدث سابقا، على الأقل، خلال فترة سلفه، عبد الكريم مدوار، الذي نافسه كل من المورو ولحلو وأعراب خلال انتخابات 2018، ثم أعراب مرة ثانية في انتخابات 2021، ولو أن ملف هذا الأخير رفض في آخر لحظة من طرف لجنة الانتخابات.

وإذا كان دخول مسلوق الانتخابات المقبلة كمرشح وحيد وفوزه بالانتخابات، يبدو تحصيل حاصل، فإن التساؤل الوحيد هو الخاص بالطريقة أو الجهة التي ستفوضه لدخول الانتخابات، مع العلم أنه وصل إلى المكتب الفدرالي برئاسة صادي، عبر تفويض من فريقه نجم بن عكنون، وهو الفريق الذي سقطت عضويته في الرابطة بسقوطه إلى قسم الهواة، الموسم الماضي.