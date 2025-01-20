تصريح قائد "أفريكوم" بعد أن استقبله الرئيس تبون

أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانغلي، اليوم الأربعاء، بالروابط العميقة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري التي وقع عليها البلدان تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة بينهما.

وعقب استقباله، رفقة الوفد المرافق له، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح الفريق أول لانغلي قائلا: "كان لي الشرف والحظوة اليوم للقاء رئيس الجمهورية، حيث تباحثنا في الشؤون العسكرية والتعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية".

وثمن قائد "أفريكوم" الروابط "العميقة والممتدة عبر التاريخ" بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الروابط "يسودها الاحترام المتبادل، كما نتقاسم الاهتمامات ذاتها بخصوص الاستقرار والأمن".

وتطرق في هذا الإطار إلى مذكرة التفاهم في المجال العسكري التي وقع عليها رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، والتي أكد بشأنها أنها "تؤسس لجميع الأهداف الأمنية المشتركة التي تم بناؤها بين البلدين منذ سنوات"، حيث ستسمح -مثلما قال- بـ "تعميق أكبر لهذه العلاقة من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضاف قائد "أفريكوم" أن الجزائر "بلد رائد في المنطقة" وأن "كل الدول الأخرى ستستفيد من هذه الريادة"، ليتابع قائلا: "سويا، الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ستزدهران وستواصلان حماية وسلامة الشعوب".

للتذكير، فإن اللقاء جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، السيد بومدين بن عتو.