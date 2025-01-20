شرطة العاصمة تطيح بشبكات سرقة المركبات وتسترجع 21 مركبة

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية فرق الشرطة القضائية لكل من أمن المقاطعات الإدارية للدار البيضاء الحراش بئر توتة حسين داي الدرارية من تفكيك جماعات إجرامية مختصة في سرقة السيارات ولواحقها يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، مع توقيف عناصر الشبكات المتكونة من (26) شخصا واسترجاع (21) مركبة مسروقة.

القضية جاءت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنين على مستوى عدة مقرات بعد تعرضهم لسرقة مركباتهم ولواحقها، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة باستغلال الوسائل التقنية، على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

العملية أسفرت على توقيف 26 شخصا واسترجاع 21 مركبة، مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة، وأدوات مستعملة في عملية السرقة . وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين شبكات وطنية مختصة في سرقة المركبات ولواحقها.