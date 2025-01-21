وهران: حجز قنطار من الكوكايين قادمة من المغرب

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية، ينطلق نشاطها من المغرب، وحجز قنطار من مادة الكوكايين.

ونقلت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، عن المصالح المختصة، أنه تمت "الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة ومتكونة من 18 شخصا ينطلق نشاطها من المغرب".

ومكنت العملية، التي لم يذكر المصدر تاريخ تنفيذها، من "ضبط 1 قنطار و30.5 كلغ من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 13 مليار و963 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية و16 مركبة من مختلف العلامات".

وأكد المصدر ذاته، أنه تم "تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص لوهران."