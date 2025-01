L'armée d'occupation sous le choc

L'armée d'occupation sioniste a été choquée par une vidéo diffusée par des plateformes palestiniennes, montrant le commandant de la brigade Beit Hanoun des Brigades al-Qassam (branche militaire du Hamas), Hussein Fayad, vivant après huit mois d'annonce de son assassinat dans le nord de la bande de Gaza.

Dans la vidéo, dont la date d'enregistrement n'a pas été précisée, Fayad s'adresse à des citoyens de Gaza, au milieu des scènes de destruction causées par l'extermination sionistes dans la région.

Dans son discours, Fayad déclare qu’ "aujourd'hui, nous avons mené une bataille, et certains peuvent se demander, après avoir subi des pertes : où est la victoire ?". Il ajoute que "les batailles ont des objectifs, et si l'objectif n'est pas atteint, celui qui porte l'objectif est vaincu. Selon les règles militaires et non militaires, le fort qui ne triomphe pas est vaincu, et le faible qui n'est pas vaincu est victorieux". Il insiste sur le fait que l'occupation a échoué dans ses objectifs de destruction du secteur.

Fayad précise également que "l'occupant n'a obtenu que des pierres, des morceaux de corps et de la destruction", soulignant que "Gaza reste résistante, fière et victorieuse, levant la tête".

Selon le site d'Al-Jazeera, citant des médias israéliens, des observateurs sionistes ont considéré que l'apparition de Fayad à Beit Hanoun était une honte pour l'armée sioniste, qui avait annoncé sa mort auparavant.

Un analyste qui écrit dans certains journaux sionistes, s'est moqué de la naïveté de l'armée israélienne en affirmant : "Il est évident que l'armée sioniste a tué une autre personne".

Récit d'une exécution fausse

En mai dernier, l'armée sioniste avait prétendu avoir éliminé "Hussein Fayad", qu'elle disait être "le commandant de la brigade Beit Hanoun à Jabalia, dans le nord de Gaza".

Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, avait alors déclaré que ses troupes (la division 98 et des forces spéciales de l'aviation) avaient "exécuté Hussein Fayad", affirmant l'avoir tué personnellement dans un tunnel souterrain.

L'armée sioniste avait précisé que Fayad était responsable de nombreuses attaques à la roquette et au mortier contre l’entité sioniste durant la guerre.

Échec cuisant

Mercredi soir, l'armée sioniste a reconnu que l'annonce publiée il y a huit mois, selon laquelle le commandant "Hussein Fayad" avait été tué dans le nord de Gaza, était "incorrecte".

Le journal « Times of Israel » a rapporté que l'armée sioniste avait déclaré que "les informations de renseignement concernant la mort du commandant de la brigade Beit Hanoun étaient inexactes".

Cette erreur n'est pas la première du genre, commise par l'occupation sioniste. Il y a eu plusieurs autres annonces concernant la "liquidation" ou l'arrestation de dirigeants du mouvement de résistance islamique « Hamas » qui se sont révélées fausses, montrant à chaque fois l'échec des renseignements israéliens face à l'intelligence de la résistance, qui évite rarement de confirmer la mort de ses dirigeants pour ne pas offrir de cibles précises à l'ennemi.