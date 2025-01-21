90 مشروعا سياحيا يدخل الخدمة هذه السنة

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل لغاية 31 ديسمبر 2024 ما يعادل 727 مشروعا سياحيا، حيث تم إنجاز 90 مشروعا سيدخل حيز الاستغلال هذه السنة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، وردا على سؤال يتعلق باستراتيجية القطاع لإعطاء مكانة حقيقية للسياحة، أوضحت مداحي أن "باقي المشاريع السياحية والمتمثلة في 637 مشروعا، توجد حاليا قيد الإنجاز".

وأضافت في ذات الإطار أنه "تم إنشاء 80 منطقة للتوسع السياحي مزودة بمخططات التهيئة السياحية، يوجد منها 52 منطقة بالولايات الساحلية و15 منطقة بولايات الهضاب العليا و13 منطقة بالجنوب الكبير".

وأشارت إلى أن القطاع "وضع العقار السياحي تحت تصرف المستثمرين والمرقيين مع الاستفادة من المزايا الضريبية، وذلك لتشجيعهم على تهيئة المناطق التي تدخل في إطار التوسع السياحي".