أولياء التلاميذ يحذرون من الانسياق وراء حسابات مجهولة

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا خصص للاستماع إلى ممثلين عن جمعيات أولياء التلاميذ، وذلك ضمن برنامج اللجنة الذي يهدف إلى تثمين العمل التشاركي وتعزيز مساهمة جميع القطاعات ذات الصلة، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح البيان ذاته، أن رئيس اللجنة، ابليله عفيف، أكد أن هذا اللقاء شكل فرصة لإثراء ومناقشة عدد من المواضيع الهامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمناهج والبرامج المدرسية وآليات التدريس بغية وضع "رؤية حقيقية" تعالج المشاكل التي يعاني منها القطاع، على غرار الاكتظاظ داخل الأقسام مع الوقوف على ظاهرة الدروس الخصوصية.

من جانبهم، أكد ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ على ضرورة دعم استقرار التلاميذ داخل مؤسساتهم التربوية خلال الموسم الدراسي، خصوصا وأنهم على أبواب امتحانات الفصل الثاني، محذرين من "الانسياق وراء ما ينشر في شبكات التواصل على بعض الحسابات مجهولة الهوية، والتي تستهدف العبث باستقرار المؤسسات التربوية".

كما دعوا الأسرة التربوية إلى "الانخراط في مواجهة كل ما يمس بمصلحة التلاميذ والمصلحة العليا للبلاد".

وتمحور النقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي الجمعيات --يضيف البيان-- حول سبل تعزيز دور جمعيات أولياء التلاميذ في المساهمة في استقرار المؤسسة التربوية.