جديد تقنية "الفار"

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، أنه استلم أربع شاحنات خاصة بتكنولوجيا حكم الفيديو المساعد (VAR)، لاستخدام هذه التقنية في مباريات مختلف المنافسات التي تنظم بالجزائر.

وحسب بيان "الفاف" فإن "كل واحدة من هذه الشاحنات الأربع مجهزة بنظام (VAR) متكامل، يشمل كاميرات عالية الدقة، شاشات عرض، خوادم تخزين البيانات، وبرامج لمعالجة الفيديو، بالإضافة إلى أنظمة تسجيل وإعادة فورية، وتجهيزات تقنية حديثة تضمن تشغيلا فعّالا وموثوقا للغاية".

كما كشفت "الفاف" عن اقتناء محطة ثابتة مخصصة لتكوين الحكام والطاقم المسؤول عن تشغيل هذه التقنية، وهي مزودة بكافة المعدات اللازمة، بما في ذلك الكاميرات، الشاشات، برامج معالجة الفيديو، وأنظمة الاتصال.

أعرب رئيس "الفاف"، وليد صادي، عن اعتزازه بهذا المكسب قائلا: "نفخر بهذه الخطوة التي تمثل قفزة نوعية في تطوير التحكيم على المستوى الوطني. نحن واثقون من أن هذه التقنية ستعزز المصداقية والشفافية في منافساتنا. كما نشكر الفيفا على دعمها وثقتها بنا في هذا المشروع".