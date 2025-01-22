لاعب اتحاد الجزائر إلى الدوري الكويتي

أعلن فريق اتحاد الجزائر اليوم الخميس، عن اعارة مدافعه حسين دهيري إلى نادي القادسية الكويتي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان دهيري (24 سنة) خريج نادي بارادو، قد انضم إلى اتحاد الجزائر في أوت2023 على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن تقرر إدارة "الأحمر والأسود" شراء عقده في جوان 2024 ثم وقع اللاعب عقدا جديدا حتى 2027.

ولم يستعن مدرب اتحاد الجزائر التونسي نبيل معلول بالمدافع دهيري إلا نادرا هذا الموسم. حيث شارك في 8 مباريات منها واحدة كأساسي في جميع المسابقات.

يذكر أن نادي القادسية الذي أشرف عليه المدرب الجزائري خير الدين مضوي خلال الموسم 2021-2022، يحتل حاليا المركز الرابع في ترتيب البطولة الكويتية لكرة القدم رفقة نادي الفحيحيل برصيد 20 نقطة لكل منهما، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر الكويت.

ويشارك القادسية حاليا في كأس الخليج للأندية الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر الاتفاق السعودي (12 نقطة)، قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.