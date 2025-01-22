ترامب لبن سلمان.. هل من مزيد؟

بعد أن أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انه موافق على رفع قيمة استثمارات المملكة بـ 600 مليار دولار (ترامب طالب بـ 500 مليار دولار) وفق ما طالبه ترامب يوم تنصيبه الاثنين الماضي، انشرحت شهية العائد إلى البيت الأبيض، فما حدث؟

في تدخل له عن بعد في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي بسويسرا، قال الملياردير – الرئيس، أنه سيطلب من ولي العهد السعودي، أن يصل المبلغ إلى تريليون دولار !

وكانت المملكة العربية السعودية، دفعت خلال العهدة الأولة لترامب 450 مليار دولار.

هذا الأخير، فاجأ الجميع يوم تنصيبه رئيسا يوم الاثنين الماضي، حين قال أنه من المرجح أن تكون السعودية وجهة زيارته الأولى إلى الخارج، قائلا "لقد دفعوا 450 مليار دولار خلال العهدة الأولى ربما سيدفعون أكثر هذه المرة ربما 500 مليار".

وكان له ذلك ففي اتصال هاتفي لتهنئته على تنصيبه، أكد بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد وافق على المبلغ وأضاف 100 مليار، ما يكون حمّس ترامب للمطالبة بالمزيد.