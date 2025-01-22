الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن الجزائر حريصة على ضمان تكفل أمثل بالحجاج الجزائريين خلال موسم الحج 2025 الموافق ل (1446ه)، من خلال تحسين الخدمات المقدمة سيما من حيث الإقامة وتسهيل عملية التنقل.

وفي جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، أكد بلمهدي أن الجزائر"تمكنت من خلال الاتفاق مع وزير الحج السعودي من الحصول على أحسن الباقات المناسبة لإقامة الجزائريين خلال موسم الحج المقبل وأقربها إلى الحرم وهذا بغرض تمكين الحجاج من أداء المناسك في أحسن الظروف".

كما تمكنت الجزائر --يضيف الوزير--من "الحفاظ على المساحات الإضافية المخصصة للحجاج الجزائريين في الموسم الماضي بمنى, من خلال كراء مربعين يتسعان ل 4000 سرير".

كما حذر الوزير وكالات السياحة المعتمدة من الإخلال بدفتر الشروط، مؤكدا أن "أي إخلال سيؤدي إلى سحب الاعتماد أو المعاقبة وفقا للقانون".