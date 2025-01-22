أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، اليوم الخميس بسطيف، خلال لقاء جهوي بعنوان "عصرنة تسمين العجول وتثمين لحم الأبقار"، بأن "النهوض بشعبة اللحوم الحمراء يقتضي مواجهة التحديات الكبرى التي تعيق تطورها".

وأضاف ذات المسؤول في كلمة ألقاها في مستهل هذا اللقاء المنظم بقاعة الدوم التابعة للمركز التجاري بارك مول بوسط المدينة من طرف ذات الغرفة بالشراكة مع الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بأن مقدمة هذه التحديات هي "ندرة الموارد المائية الناجمة عن شح الأمطار وارتفاع تكاليف الأعلاف إضافة إلى تدهور المراعي بفعل الإستغلال المفرط والعوامل المناخية، وهنا تأتي أهمية توفير نقاط الماء والأدوية ومخابر التحليل الطبية والبيطرية بالقرب من المربين، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عملهم وزيادة إنتاجهم".

كما أبرز بأن "استحداث سوق جملة للحوم وفق معايير عالمية يعد تطورا جوهريا في مسار ضبط السوق الذي سيساهم في وضع سعر مرجعي واضح يتيح منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين، مما يؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار واستقرارها" مردفا بأن هذه الخطوة "ستعزز تنمية الثروة الحيوانية وتدعم استقلالية القطاع على المدى الطويل".

وأفاد بأن تطوير شعبة اللحوم الحمراء يتطلب إستثمارا طو يل الأمد في التكنولوجيا الحديثة بدءا من تحسين السلالات المحلية، باستخدام تقنيات علمية متقدمة وتبني أنظمة تسمين حديثة وتوظيف الذكاء الإصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج وتحسين التوزيع وتكثيف التدريب و لتكوين وإتاحة الفرصة للمربين لتعلم أحدث الطرق العلمية في تربية المواشي وتحسين الإنتاج وتطوير تقنيات مبتكرة على غرار إستخدام الطاقة الشمسية في الري لتوفير المياه في المناطق السهبية.

واعتبر حمبلي، قانون المالية لسنة 2025 "خطوة عملية مهمة، لتضمنه إعفاء إستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من الرسوم، ما من شأنه خفض الأسعار وجعلها في متناول جميع الجزائريين وتعزيز استقرار السوق المحلي وتحفيف العبء على جميع الأطراف".

من جهتها، ذكرت ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المديرة المركزية للإنتاج الحيواني وتنظيم الشعب الحيوانية, فضيلة فرندي، الحضور المتكون من أكثر من 250 فلاحا ورؤساء الغرف الفلاحية لـ 16 ولاية بشرق البلاد وعديد إطارات الغرفتين الوطنية والمحلية للفلاحة والأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعديد الشركاء في المجال، برسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ 50 لتأسيس الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين حيث شدد على ضرورة تطوير شعبة اللحوم الحمراء.

بدوره، أبدى الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، تفاؤله بالأمطار والثلوج الذي تساقطت عبر عديد ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد، المتعلقة بتنظيم تربية الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والتي إنبثق عنها "مؤخرا" تنصيب اللجنتين الوطنيتين لتسوية العقار الفلاحي وتعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء على وجه الخصوص.

وبالمناسبة أفاد والي سطيف، مصطفى ليماني، بأن هذا اللقاء الجهوي "الهام" يندرج أيضا ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم تنظيمها بعديد ولايات الوطن تنفيذا لورقة الطريق الرامية للنهوض بالقطاع الفلاحي وإنعاش الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء من خلال تنمية الثروة الحيوانية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي الذي يبقى من بين أهم التحديات التي تراهن عليها السلطات العليا في البلاد.

وجرت أشغال هذا اللقاء في شكل حوار مفتوح بين المشاركين تمت خلاله مناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع تربية الماشية و إنتاج اللحوم الحمراء على مستوى الولايات المعنية.