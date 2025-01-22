إطلاق مناقصة وطنية لفائدة حاضنات الأعمال في الجزائر

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الخميس في بيان لها، عن إطلاق مناقصة وطنية مفتوحة لتمويل برامج احتضان، بغرض دعم حاملي المشاريع المبتكرة في مسار إطلاق مؤسساتهم الناشئة عبر مختلف ولايات الوطن.

وفي بيانها، كشفت الوزارة عن "إطلاقها لمناقصة وطنية مفتوحة للمشاركة في برنامج +كيك ستارت KICK START+ لدعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في الجزائر"، والذي يهدف إلى “تمويل برامج احتضان تعنى بدعم حاملي المشاريع المبتكرة في مسار إطلاق مؤسساتهم الناشئة عبر مختلف ولايات الوطن".

علاوة على ذلك، يهدف هذا البرنامج إلى "تسريع تحويل المشاريع المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة، تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الجزائر وكذا تطوير الاقتصاد الوطني، بإنشاء عدد أكبر من المؤسسات الناشئة قادرة على خلق فرص عمل وقيمة مضافة، إضافة إلى توفير آليات مالية تحسن من عمل حاضنات الأعمال" حسب البيان.

وللمشاركة، من الضروري "الحصول على علامة (حاضنة أعمال) ويمكن للمشاركين التنافس على حصة أو أكثر في عدة ولايات، في حين يسمح بالفوز بحصة واحدة فقط وفقا لأحسن تنقيط" حسب الوزارة التي أشارت إلى أنه قد تم "إدراج عدد أكبر من الحصص والولايات في دفتر الشروط".

و"يتم سحب دفتر الشروط من مقر المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هي اكل دعم المؤسسات الناشئة الكائنة بحديقة دنيا بارك ببلدية دالي إبراهيم، الجزائر العاصمة"، يضيف المصدر ذاته.

وحددت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة "الـ 10 من فبراير المقبل كآخر أجل لتقديم العروض"، داعية إلى "زيارة مقر المسرعة العمومية، ألجيريا فانتور، أو التواصل عبر القنوات الرسمية لمزيد من المعلومات".