آخر مستجدات الوضع الإنساني في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، عن دخول 653 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، "إن شحنات المساعدات والعاملين في المجال الإنساني يصلون إلى مناطق كان من الصعب الوصول إليها في السابق".

من جانبها أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون في العودة إلى منازلهم.. مشيرة إلى أن معظم المنازل إما مدمرة أو غير صالحة للسكن، نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية التي دامت أكثر من 15 شهرا.

وأشارت في منشور عبر حسابها في منصة (إكس)، إلى أن الاحتياجات بالقطاع هائلة بعد 15 شهرا من القصف الصهيوني، مضيفة أن كميات قليلة من المساعدات الإنسانية كان من المسموح دخولها سابقا، لافتة إلى أن فرقها تعمل على مدار الساعة لدعم العائدين إلى شمال قطاع غزة.