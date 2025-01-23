إعصار إيوين يهدد بريطانيا وإيرلندا

أصدرت السلطات البريطانية والإيرلندية تحذيرات شديدة وغير مسبوقة مع اقتراب إعصار "إيوين"، الذي يُتوقع أن يكون الأقوى منذ عقود، بحسب تقارير إعلامية.

وتشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 100 ميل في الساعة، ما يهدد بحدوث أضرار كبيرة. ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تلقّى أكثر من 4,5 ملايين شخص في أسكتلندا وإيرلندا الشمالية إنذارات طارئة عبر هواتفهم.

وقد أغلقت السلطات المدارس وأوقفت وسائل النقل العام في المناطق المتأثرة، فيما أعلنت شرطة إيرلندا الشمالية حالة الطوارئ، محذرة من السفر والتنقل إلا للضرورة القصوى. وأعلن مطار دبلن الدولي في إيرلندا، اليوم الجمعة، إلغاء المئات من الرحلات الجوية، بسبب العاصفة "إيوين" التي اجتاحت البلاد مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 114 ميلا في الساعة.

ووفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد ألغت شركات الطيران أكثر من 200 رحلة مغادرة ووصول، محذرة من احتمال إلغاء وتأخير المزيد من الرحلات الجوية على مدار اليوم. وأشارت القناة إلى أن مطاري "غلاسكو الدولي وإدنبرة" في إيرلندا قاما أيضا بإلغاء العشرات من الرحلات جراء العاصفة "إيوين"، التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.