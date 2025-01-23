القسام تنشر لأول مرة لقطات ليحي السنوار قبل استشهاده

بث برنامج "ما خفي أعظم" لقناة "الجزيرة" القطرية، لقطات كشفت عنها كتائب عز الدين القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الصهيونية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.

كما أظهرت اللقطات يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام في مواجهة عدوان الصهيوني.

#ما_خفي_أعظم يعرض لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد حركة حماس قبل استشهاده يحيى السنوار، تظهر أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في #رفح ومناطق أخرى#حرب_غزة pic.twitter.com/B6Lx1brSf1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 24, 2025

وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر إلى آلية صهيونية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

وضمنت لقطات اعتبرتها "الجزيرة" حصرية لبرنامج "ما خفي أعظم"، تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة.