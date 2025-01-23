آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

القسام تنشر لأول مرة لقطات ليحي السنوار قبل استشهاده

24 جانفي 2025 ()
+ -

بث برنامج "ما خفي أعظم" لقناة "الجزيرة" القطرية، لقطات كشفت عنها كتائب عز الدين القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الصهيونية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى.

كما أظهرت اللقطات يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام في مواجهة عدوان الصهيوني.

 

 

وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر إلى آلية صهيونية تم استهدافها وإعطابها في حي تل السلطان برفح.

وضمنت لقطات اعتبرتها "الجزيرة" حصرية لبرنامج "ما خفي أعظم"، تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة.

 

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    ترامب يبدأ في تنفيذ تهديداته

    6575 قراءة
  • 3

    قرارات هامة بخصوص ملعبي عمر حمادي و1 نوفمبر

    4079 قراءة
  • 4

    انهيار كلي لبناية في القصبة (فيديو)

    3736 قراءة
  • 5

    ترامب "يرفع السرية" عن ملفات اغتيال ثقيلة

    3103 قراءة