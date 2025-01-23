انطلقت، اليوم السبت، عملية تسليم الأسيرات الصهيونيات الـ4، إلى فرق الصليب الأحمر الدولي في ميدان فلسطين بمدينة غزة، وسط حضور جماهيري كثيف، وانتشار واسع لعناصر الفصائل الفلسطينية.

*استقبال حافل للأسرى المحررين

استقبلت حشود في رام الله، بالضفة الغربية، أكثر من مئة أسير أفرج عنهم الاحتلال الصهيوني، اليوم، فيما وصل 16 أسيرا ضمنهم إلى قطاع غزة.

وحملت الحشود في رام الله الأسرى المحررين على الأكتاف ولوحوا بعلامة النصر، وأعرب الأسرى عن شكرهم للمقاومة الفلسطينية في غزة التي كانت وراء صفقة التبادل.

وخلال الاحتفال، صادر عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية رايات حركة حماس من موكب استقبال الأسرى. في الوقت نفسه، وصل 16 من الأسرى المحررين إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، قادمين عبر معبر كرم أبو سالم.

حُملوا على الأكتاف.. استقبال جماهيري واحتفاء شعبي كبير بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم بموجب صفقة التبادل من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات في رام الله#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/MdPoMknqrf — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2025

*ثلاث حافلات تقل 114 أسيرا محررا تصل إلى مدينة رام الله

قالت مصادر فلسطينية لقناة "الجزيرة"، إن "3 حافلات تقل 114 أسيرا محررا تصل إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار".

*قافلة الأسرى المحررين تصل بلدة بيتونيا

وصلت قافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى بلدة بيتونيا في طريقها باتجاه رام الله وسط استقبال شعبي كبير بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار.

الأسرى يرفعون شارة النصر من داخل الحافلات التي نقلتهم من سجن عوفر إلى بلدة بيتونيا ضمن صفقة طوفان الأحرار. pic.twitter.com/zJwf23D2Z7 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 25, 2025

*الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت بالإفراج عن الأسرى من سجن عوفر، غربي مدينة رام الله.

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية، بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.

*الاحتلال يتسلّم المجندات الأربع المفرج عنهن

قالت وسائل إعلام صهيونية إن "قوات الجيش الاحتلال تسلّمت المجندات الأربع المفرج عنهن داخل غزة".

وأضافت أن قوات النخبة في الجيش والشاباك اصطحبت الأسيرات الأربع، وهن في طريقهن إلى الكيان.

من جانبها، نقلت القناة الـ12 العبرية عن الصليب الأحمر قوله إن "الحالة العامة للأسيرات الأربع جيدة".

*أسماء أسرى المؤبدات والأحكام العالية الذين سيفرج عنهم اليوم

نشر مكتب إعلام الأسرى قائمة تضم أسماء 200 من أسرى المؤبدات والمحكوميات العالية المزمع الإفراج عنهم، اليوم السبت، ضمن صفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الصهيوني.

وسيتم ترحيل 70 من بين 200 أسير فلسطيني، سيطلق الاحتلال سراحهم اليوم، إلى خارج قطاع غزة والضفة الغربية.

*القسام تسلم 4 أسيرات صهيونيات للصليب الأحمر

سلمت كتائب القسام الآن المجندات الأربعة الفرج عنهن في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال.

وانتشر مقاتلو كتائب القسام وسرايا القدس وسط مدينة غزة، استعدادا لتسليم 4 أسيرات صهيونيات، اليوم السبت، في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل أيضا 200 أسير فلسطيني.

كما وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى الميدان لتسلم المفرج عنهن. والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام أمس الجمعة.