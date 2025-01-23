وزير الصحة يلتقي الوزير الأول لموريشيوس

أدى وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيارة إلى بور لويس، عاصمة جمهورية موريشيوس، حسب ما أورده، اليوم السبت، بيان لوزارة الصحة.

وأوضح البيان أنه خلال هذه الزيارة، "حظي المبعوث الخاص باستقبال من الوزير الأول لجمهورية موريشيوس، نافين رامغولام، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

وتناولت المحادثات بين الجانبين - حسب المصدر ذاته - "سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، أبرزها الصيد البحري، الزراعة والصناعة التحويلية، السياحة، التكوين، والاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، إذ تم التأكيد على أهمية هذه القطاعات في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الأهداف المشتركة".

من جانبه، أعرب نافين رامغولام عن "تطلعه لزيارة الجزائر في المستقبل القريب، معربا عن أمله في لقاء السيد رئيس الجمهورية خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في أديس أبابا، كما طلب من المبعوث الخاص نقل تحياته الحارة ومشاعره الأخوية إلى السيد رئيس الجمهورية، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والازدهار، وللشعب الجزائري دوام الرخاء والرفاهية"، يضيف البيان.

كما حضر اللقاء "سفير الجزائر، المكلف بتمثيلها لدى جمهورية موريشيوس انطلاقا من مدغشقر، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات"، وفقا للمصدر ذاته.