أمطار غزيرة على 9 ولايات

توقعت مصالح الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في تسع ولايات، وسط وشمال الصحراء، طيلة نهار اليوم السبت.

فحسب نشرية خاصة للديوان، ستشمل الأمطار ولايات: غرداية، ورڤلة، تڤرت، المنيعة، تيميمون، أولاد جلال، بسكرة، الوادي وعين صالح.

ويأتي هذا، وفق ذات المصالح، في انتظار دخول منخفض جوي، محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة، منتصف الأسبوع المقبل. فيما فسيكون الطقس في باقي الولايات، السماء صافية، باستثناء بعض السحب العابرة، وستتراوح درجات الحرارة، بين 19 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وستتراوح درجات الحرارة، بالمناطق الجنوبية للوطن، بين 14 و33 درجة، وستصل سرعة الرياح إلى 40 كيلومتراً في الساعة.