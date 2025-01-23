بن شيخة يعتذر..

اتصل رئيس مجلس الإدارة لشباب بلوزداد، مهدي رابحي، بالمدرب عبد الحق بن شيخة، ليعرض عليه خلافة عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية للشباب.

وأشار مصدر عليم إلى أن المدرب السابق لشبيبة القبائل اعتذر لرابحي عن قبول العرض، لرغبته في خوض تجربة بالخارج، خاصة وأنه يملك عددا من العروض من أندية مغاربية وخليجية، بحسب ما أوضح ذات المصدر.

وبات منصب المدرب الرئيسي لشباب بلوزداد، شاغرا بعد انسحاب المدرب عبد القادر عمراني، حيث سيتولى مساعده، سمير حوحو، إدارة التشكيلة البلوزدادية في مباراته اليوم أمام نادي بارادو (الساعة 17:00) بملعب 5 جويلية.

وبحسب مصادر موثوقة، فإن عمراني اتصل بالرئيس المدير العام لمجمع "مادار"، عمارة شرف الدين، الذي كان وراء التعاقد معه، يبلغه بقراره ترك منصبه، مبررا ذلك باستحالة مواصلة العمل مع رئيس الفريق، مهدي رابحي.

وبحسب ذات المصادر، فإن خلافات كبيرة حدثت بين الرجلين في الفترة الأخيرة، قبل أن تنفجر العلاقة بينهما تماما، بعد أن لجأ رابحي إلى الحديث عن وضعية الفريق في قناة خاصة، كانت قد هاجمت وانتقدت بشدة عمراني، منذ رحيل مساعده، عز الدين رحيم، من الفريق، ولو أن هناك من يعتبر ذلك ذريعة استغلها عمراني للانتقال إلى فريق مولودية وهران، إذ تشير كل المعطيات إلى أنه سيكون المدرب المقبل لـ"الحمراوة".