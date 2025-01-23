بريد الجزائر: تفاصيل حول مسابقة التوظيف

كشفت مؤسسة بريد الجزائر، في بيان لها اليوم السبت، عن تفاصل بخصوص مسابقة التوظيف الوطنية التي انطلقت ابتداء من اليوم إلى غاية 15 فيفري القادم بهدف توفير 498 منصب عمل.

وأوضح المصدر ذاته أن "هذا المسار التوظيفي يعتمد على مبادئ المساواة والشفافية، حيث ستكون التسجيلات مفتوحة لجميع الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى المؤسسة وفقا للملفات المطلوبة واحتياجات بريد الجزائر وتماشيا مع الإجراءات المعمول بها في التوظيف".

وتشمل المناصب المطلوبة -حسب البيان- "413 مكلفا بالزبائن، 3 مشغلين بريديين، 30 ساعي بريد، 37 سائق شاحنة و15 سائق إدارة".

وبخصوص شرط المستوى التعليمي فسيكون على النحو التالي:

ساعي بريد: مستوى الثالثة ثانوي كحد أقصى

متعامل بريدي: مستوى الثالثة ثانوي كحد أقصى

مكلف بالزبائن: شهادة جامعية في تخصصات العلوم الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية، علوم التسيير، التسويق، الرياضيات، قانون الأعمال، التجارة الدولية، العلوم الإنسانية (تخصص التنظيم والعلاقات العامة)، الإحصاء والتخطيط، شهادة دراسات جامعية تطبيقية في الإعلام الآلي.

سائق شاحنة وزن ثقيل: مستوى ثانوي أو متوسط

سائق مديرية: مستوى ثانوي أو متوسط.

ودعت المؤسسة الراغبين في الترشح إلى "ملء استمارة الترشح المتاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على العنوان التالي: www.poste.dz".

وبعد إتمام التسجيل، سيتلقى كل مترشح بريدا إلكترونيا لتأكيد عملية التسجيل، كما سيتلقى المترشحون الذين سيتم اختيارهم دعوة رسمية للمشاركة في المسابقة.

ولفت ذات البيان إلى أن هذه العملية التوظيفية تهدف إلى "تعزيز عدد موظفي بريد الجزائر على المستوى الوطني، وذلك لتحسين ظروف العمل وتخفيف العبء عن الموظفين إلى جانب تحسين إدارة المؤسسات البريدية"، فيما يتمثل الهدف الرئيسي في "تقديم خدمة ذات جودة عالية تواكب احتياجات العملاء المتزايدة ومتطلبات القطاع".

وكان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، قد أعلن قبل أربعة أيام عن فتح مسابقة لتوظيف 476 عاملا في هذا القطاع عبر كامل التراب الوطني.