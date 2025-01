Importation des produits cosmétiques : Les déclarations de Zitouni

Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a annoncé ce samedi que la facture d’importation des produits cosmétiques, parfums et soins corporels a chuté à 58 millions de dollars en 2024, contre plus de 500 millions de dollars précédemment. Il a attribué cette réduction significative au développement de la production locale de ces produits.

Lors d’une déclaration à la presse en marge de sa visite au Salon international des produits cosmétiques "Cosmetica", dans sa troisième édition qui se clôture aujourd’hui, le ministre a précisé que l’industrie locale de ces produits a atteint un niveau élevé, couvrant environ 70 % des besoins nationaux. Il a ajouté que l'Algérie a réussi à atteindre une autosuffisance totale dans plusieurs types de soins corporels.

Outre la réduction des importations, l’industrie nationale des cosmétiques et parfums a enregistré une progression qualitative et quantitative, lui permettant d’être compétitive sur le marché international, a souligné Zitouni. Il a également mis en avant son rôle dans la création d'emplois et la mise en place de chaînes de valeur.

Le ministre a insisté sur le fait que ces résultats ont été obtenus grâce à la politique de rationalisation des importations et au soutien à la production nationale, conformément aux instructions du Président de la République. Il a affirmé que l’Algérie dispose de nombreux atouts lui permettant d'atteindre ses objectifs dans ce secteur.

Concernant les importations, Zitouni a précisé que les chiffres démontrent qu'elles n’ont pas été suspendues, comme certains le prétendent, mais simplement rationalisées. Il a également fait état d’un excédent dans certaines catégories de produits locaux, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l’exportation à des prix compétitifs.