Algérie Poste : Détails sur le concours de recrutement

« Algérie Poste » a révélé, dans un communiqué publié ce samedi, les détails concernant le concours national de recrutement qui a débuté aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au 15 février prochain, dans le but de pourvoir 498 postes d’emploi.

La même source a précisé que « ce processus de recrutement repose sur les principes d’égalité et de transparence, les inscriptions étant ouvertes à toutes les personnes souhaitant rejoindre l’entreprise, conformément aux dossiers requis, aux besoins d’Algérie Poste et aux procédures en vigueur en matière de recrutement ».

Selon le communiqué, les postes à pourvoir sont les suivants : « 413 chargés de clientèle, 3 opérateurs postaux, 30 facteurs, 37 chauffeurs de camion et 15 chauffeurs de direction ».

Concernant les exigences en matière de niveau d’études, elles sont définies comme suit :

Facteur : Niveau de troisième année secondaire au maximum

Opérateur postal : Niveau de troisième année secondaire au maximum

Chargé de clientèle : Diplôme universitaire dans les spécialités suivantes : sciences économiques, sciences financières, sciences commerciales, gestion, marketing, mathématiques, droit des affaires, commerce international, sciences humaines (option organisation et relations publiques), statistiques et planification, ou un Diplôme d'études universitaires appliquées en informatique.

Chauffeur de camion poids lourd : Niveau secondaire ou moyen

Chauffeur de direction : Niveau secondaire ou moyen

L’entreprise a invité les candidats intéressés à « remplir le formulaire de candidature disponible sur son site officiel à l’adresse suivante : www.poste.dz ».

Une fois l’inscription terminée, chaque candidat recevra un e-mail confirmant son inscription. Les candidats sélectionnés recevront par la suite une invitation officielle pour participer au concours.

Le communiqué a souligné que ce processus de recrutement vise à « renforcer le nombre d’employés d’Algérie Poste à l’échelle nationale afin d’améliorer les conditions de travail, d’alléger la charge des employés et d’optimiser la gestion des établissements postaux ». L’objectif principal est de « fournir un service de haute qualité répondant aux besoins croissants des clients et aux exigences du secteur».

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, avait annoncé, il y a quatre jours, l’ouverture d’un concours pour le recrutement de 476 employés dans ce secteur à travers l’ensemble du territoire national.