هدفان عالميان في الداربي العاصمي (فيديو)

حسم شباب بلوزداد، اليوم السبت، الداربي العاصمي الذي جمعه بنادي بارادو على ملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وشهدت المقابلة تسجيل هدفين عالميين، الأول عن طريق خاسف لشباب بلوزداد في الدقيقة 45+9 بتسديدة صاروخية، والثاني لنادي بارادو عن طريق كاسيس في الدقيقة الـ 87 بتسديدة محكمة سكنت الزاوية التسعين لمرمى الحارس زغبة، فيما سجل البديل مايو الهدف الثاني لأبناء العقيبة في الدقيقة الـ 86.

هذه النتيجة تضع شباب بلوزداد، الذي يتواجد دون مدرب رئيسي بعد مغادرة عمراني، في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يتراجع أشبال المدرب بلال دزيري إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

في مقابلة أخرى، يتواصل تقهقر شباب قسنطينة الذي مني بهزيمة مفاجئة على ملعب الشهيد حملاوي أمام مولودية البيض بنتيجة هدف مقابل صفر سجله شحرور في الدقيقة الـ 20.

ويبدو أن حالة الفوضى التي عرفها النادي وكادت تعصف بالمدرب خير الدين مضوي هذا الأسبوع أثرت على زملاء القائد إبراهيم ديب الذين لم يقدموا مستوى يشفع لهم بالحصول على نقطة التعادل على الأقل على أرضية ميدانهم وأمام جماهيرهم.

ويتواجد النادي القسنطيني في المركز السادس برصيد 20 نقطة في الوقت الذي يتنفس فرسان الهضاب قليلا بعد بداية موسم صعبة، رافعين رصيدهم إلى النقطة الـ 17 في المركز الحادي عشر.

تسوية الرزنامة :

شباب قسنطينة - مولودية البيض 0 - 1

نادي بارادو - شباب بلوزداد 1 - 2

الترتيب :

الترتيب : نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 25 15

2. مولودية الجزائر 24 13

3. شباب بلوزداد 23 13

4. نادي بارادو 22 14

5. وفاق سطيف 21 15

6. اتحاد الجزائر 20 12

--.شباب قسنطينة 20 14

--. اتحاد خنشلة 20 14

--. جمعية الشلف 20 15

10. مولودية وهران 18 14

11. أولمبيك آقبو 17 14

--. مولودية البيض 17 15

13. شبيبة الساورة 16 14

14. نجم مقرة 15 15

15. ترجي مستغانم 12 14

-- . اتحاد بسكرة 12 15.