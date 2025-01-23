وجهة غير متوقعة لبن رحمة

اقترب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من مغادرة نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام إلى فريق "نيوم" الناشط في الدرجة الثانية السعودية، وفقًا لما أكده الصحفي الفرنسي الموثوق، "سانتي أونا".

وقال الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "بن رحمة يقترب من السعودية.. الجناح الجزائري في مفاوضات متقدمة مع نادي نيوم".

وخلال الفترة الماضية، ذكرت تقارير صحفية أن العديد من الأندية الإنجليزية والخليجية مهتمة بالدولي الجزائري.

تجدر الإشارة إلى أن فريق "نيوم" يستهدف إبرام صفقات قوية من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ حتى يصعد للمرة الأولى في تاريخه إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وكان سعيد بن رحمة قد انضم إلى أولمبيك ليون في جانفي 2024 معارا من وست هام الإنجليزي، وبعد تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي، قام النادي الفرنسي بتفعيل بند شراء عقده، ووقع معه عقدا إلى غاية صيف عام 2027.