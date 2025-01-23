تحلية مياه البحر: محطة جديدة تدخل مرحلة التجريب

أعلنت شركة سوناطراك، اليوم السبت، عن بدء مرحلة التدفق الأولي للمياه بمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، حيث تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

وحسب بيان الشركة العمومية "ستسهم محطة فوكة 2 تيبازة، عند وصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، في تعزيز قدرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة. حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 300 ألف متر مكعب يوميا، مما يمكنها من تلبية احتياجات حوالي 3 ملايين مواطن".

وتشرف الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع "سوناطراك"، على هذا المشروع، وبإنجاز من الشركة الوطنية "كوسيدار".

وتندرج محطة فوكة 2 ضمن المشاريع الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار البرنامج التكميلي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر، حيث يشمل هذا البرنامج إنشاء خمس محطات رئيسية لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة وتشمل مواقع في ولايات: وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة 2)، الطارف (كودية الدراوش).

ومنذ بداية السنة الحالية، أعلنت "سوناطراك" دخول محطتي تحلية مياه البحر كودية الدراوش بولاية الطارف والرأس الأبيض بولاية وهران مرحلة التدفق الأولي للمياه، علما أن كل المحطات الخمس ستدخل حيز الإنتاج بصفة تدريجية قبل شهر رمضان الكريم.