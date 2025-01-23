اتفاقية تعاون بين سوناطراك والجمارك الجزائرية

وقع كل من مجمع سوناطراك، والمديرية العامة للجمارك الجزائرية، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون لتطوير الكفاءات البشرية ودعم الأداء الميداني لعناصر الجمارك، وذلك بمناسبة احتفال الجهاز بيومه العالمي، الذي يُصادف 26 جانفي من كل عام، وسط حضور رسمي شمل عددًا من الوزراء وشخصيات بارزة من مختلف القطاعات الوطنية.

وحسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي، فقد تم توقيع الاتفاقية، بمقر النادي الوطني للجيش ببني مسوس، من قبل "كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، بإشراف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، ووزير المالية السيد لعزيز فايد."

وتتضمن الإتفاقية "تكفل المعهد الجزائري للبترول التابع للمجمع بتكوين وتأهيل عناصر الجمارك الجزائرية. "

ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي -يضيف البيان – "التزام المؤسستين بتعزيز الكفاءات الوطنية، حيث سيقدم المعهد الجزائري للبترول برامج تدريبية متخصصة تشمل أحدث الممارسات والتقنيات في مجال إدارة الموارد والطاقة، إضافة إلى تعزيز المهارات التقنية لعناصر الجمارك بما يتماشى مع التحديات الحديثة."