ترامب يعيد طرح فكرة تهجير سكان غزة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تحدث مع ملك الأردن حول خطة جديدة تتضمن بناء مساكن ونقل أكثر من مليون فلسطيني من غزة لدول أخرى، كما أكد أنه سيتحدث مع السيسي حول هذه الخطوة. التصريح وفق ما نقلته شبكة "سي.أن.أن"، جاء أمس السبت، لصحفيين كانوا رفقته على متن الطائرة الرئاسية في رحلة العودة من ولاية كاليفورنيا، حيث تفقد مخلفات الحرائق.

وقال: "ربما يتمكنون هناك من العيش بسلام"، مشيرا "تحدثت إلى الملك عبد الله، ملك الأردن اليوم، بشأن نقل الناس من غزة المدمرة إلى الدول المجاورة. حيث سيتضمن ذلك بناء مساكن في موقع مختلف ليتمكنوا من العيش في سلام للتغيير، يمكن أن يكون مؤقتا أو طويل الأمد. كما سأتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بشأن ذلك".

وعن مكالمته مع ملك الأردن، قال ترامب لقد "كانت مكالمة جيدة للغاية، إنه صديقي. نحن نتفق جيدا. لقد تعاملت معه على مر السنين بشكل جيد للغاية.. لقد قام بعمل رائع. إنه يؤوي ملايين الفلسطينيين ويفعل ذلك بطريقة إنسانية للغاية. لقد أثنيت عليه على ذلك.

لقد قام الأردن بعمل مذهل في إسكان الفلسطينيين إلى حد كبير. وقد فعل ذلك بطريقة ناجحة للغاية". وأضاف ترامب قائلا: "سأتحدث مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما. أود أن تأخذ مصر الناس.

وأود أن تأخذ الأردن الناس. أنت تتحدث عن مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون كان هناك العديد والعديد من الصراعات.

ولا أدري، يجب أن يحدث شيء ما. إنه موقع مهدم حرفيا، تم هدم كل شيء تقريبا والناس يموتون هناك، لذلك أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية وبناء مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير. قد يكون أيا منهما. قد يكون مؤقتًا أو قد يكون طويل الأمد".

التصريحات المستفزة للرئيس الأمريكي الجديد، لقيت ترحيبا في الكيان الصهيوني، وتعيد طرح على الطاولة ما كان محل نقاش في الأسابيع الأولى من العدوان، غير أن صمود الشعبي الفلسطيني أسقط الفكرة يومها وسيسقطها مجددا.