Gaza: Trump veut envoyer les palestiniens en Jordanie et en Egypte

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait évoqué avec le roi de Jordanie un nouveau plan qui consisterait à construire des logements et à transférer plus d'un million de Palestiniens de Gaza vers d'autres pays. Il a également précisé qu'il allait discuter de cette initiative avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Ces déclarations, rapportées par la chaîne CNN, ont été faites samedi lors d’un entretien avec des journalistes à bord de l'avion présidentiel lors de son retour de Californie, où il avait visité les zones touchées par les incendies.

Trump a affirmé "peut-être qu'ils pourront y vivre en paix." Il a ajouté "j'ai parlé avec le roi Abdallah, le roi de Jordanie, aujourd'hui au sujet du transfert des personnes de Gaza, qui est dévastée, vers des pays voisins. Cela inclurait la construction de logements dans un endroit différent pour qu'ils puissent vivre en paix. Ce peut être temporaire ou à long terme. Je parlerai également demain avec le président égyptien Sissi à ce sujet ".

Concernant sa conversation avec le roi de Jordanie, Trump a déclaré que "c'était une très bonne conversation. C'est mon ami. Nous nous entendons très bien. Je l'ai bien traité au fil des ans... Il a fait un travail fantastique. Il accueille des millions de palestiniens et le fait de manière très humaine. Je l'ai félicité pour cela ".

Trump a également salué l'effort de la Jordanie pour loger les Palestiniens, qu'il a qualifié de "réussi" et "très efficace". Il a ajouté "je vais parler avec le général Sissi demain (dimanche) à ce sujet. J'aimerais que l'Égypte accepte ces personnes. Et j'aimerais que la Jordanie les accepte. Vous parlez d’un à un million et demi de personnes, et nous essayons juste de nettoyer cette situation complètement. Comme vous le savez, au fil des siècles, il y a eu de nombreux conflits ".

"Je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est un site littéralement détruit, tout a été presque détruit et les gens y meurent, donc je préfère partager cette responsabilité avec certains pays arabes et construire des logements dans un endroit différent, où ils pourraient peut-être vivre en paix. Cela pourrait être temporaire ou à long terme " a-t-il conclu.

Les propos provocateurs du président américain ont été bien accueillis par l’entité sioniste et ont ravivé des discussions sur une idée qui avait circulé lors des premières semaines du conflit, mais qui avait été rejetée à l'époque grâce à la résistance populaire palestinienne.