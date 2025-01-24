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العالم

الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على الضفة الغربية

26 جانفي 2025 ()
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اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، بلدة زعتر، شرقي بيت لحم، وشددت إجراءاتها العسكرية في رام الله والبيرة بالضفة الغربية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعتر، شرقي بيت لحم، حيث قامت بمداهمة عدد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. كما عززت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة، حيث أغلقت بوابة بيرزيت - عطارة والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالإضافة إلى تفتيش دقيق على حاجز عين سينيا وحاجز عطارة.

في سياق متصل، شهدت الحواجز العسكرية في الأغوار الشمالية إجراءات عسكرية مشددة، تسببت في تعطيل حركة المرور.كما واصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما رفع حصيلة الضحايا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، إلى 15 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين، إضافة إلى تدمير واسع بالممتلكات.

يشار إلى أن وتيرة اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين لبلدات ومخيمات الضفة الغربية زادت بالتزامن مع بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

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